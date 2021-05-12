Сибиряк умер на кладбище на глазах у родных

В Новосибирской области 73-летний пенсионер умер прямо на кладбище. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области 73-летний пенсионер умер прямо на кладбище. Мужчина отправился туда на родительский день 11 мая вместе с родственниками.

— Сибиряк скончался до приезда скорой помощи на глазах у своих родных. Произошло все на территории Кудряшовского кладбища, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как новосибирцу стало плохо за рулем в пробке на Димитровском мосту. Он съехал на обочину, открыл дверь машины и упал на землю. Прибывшие на место медики пытались спасти его, однако сибиряк все же скончался.

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