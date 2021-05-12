«Открыл машину и упал на землю»: новосибирцу стало плохо за рулем в пробке на мосту

В Новосибирске мужчине стало плохо за рулем в пробке на Димитровском мосту. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске мужчине стало плохо за рулем в пробке на Димитровском мосту. Он съехал на обочину, открыл дверь машины и упал на землю. Инцидент случился вечером 12 мая.

— Человеку стало плохо за рулем в пробке на Димитровском мосту. Он съехал на территорию автосалона, открыл дверь и упал в конвульсиях на землю, — рассказали очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Люди сразу обратили внимание и начали вызывать скорую. Повезло, что рядом проезжал экипаж. Они остановились, пытались спасти мужчину, начали делать искусственное дыхание. К сожалению, это не помогло и сибиряк скончался.

Главный врач станции скорой помощь в Новосибирске Ирина Большакова рассказала КП-Новосибирск, как медики пытались спасти автомобилиста:

— Экипаж скорой помощи ехал с вызова, они были ближе всех и смогли быстро добраться до места. Несмотря на то, что на момент прибытия бригады, 25-летний парень был уже без признаков жизни, медики все равно провели все необходимые реанимационные мероприятия. Но, к сожалению, спасти человека не удалось, — пояснила Ирина Большакова.

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