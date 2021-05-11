Момент поджога иномарки во дворе дома в Новосибирске попал на видео

Момент поджога автомобиля на Плющинском жилмассиве попал на видео. Фото: Кадр из видео
Момент поджога автомобиля на Плющинском жилмассиве попал на видео. ЧП произошло в ночь на вторник, 11 мая. На парковке у дома по адресу Потылицына, 11/1 загорелась иномарка. Огонь мог перекинуться на соседние машины, однако местные жители не допустили этого, откатив авто от горящей иномарки.
На кадрах ролика, появившегося в соцсетях, видно, как вокруг припаркованного хэтчбека несколько минут ходит мужчина. После чего он поджигает автомобиль и быстро сбегает с места происшествия.
Напомним, сибиряки пытались потушить полыхающую машину своими силами при помощи огнетушителей и ведер с водой. Затем на место приехал пожарный расчет и полностью ликвидировал возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, однако пламя почти полностью уничтожило автомобиль.
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Информация об инциденте появилась в соцсети (подробнее).