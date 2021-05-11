Новосибирцы спасли машину от пожара, откатив ее от горящей иномарки: это попало на видео

Новосибирцы спасли машину от пожара, откатив ее от горящего автомобиля. Фото: стоп-кадр.

В ночь на вторник, 11 мая, в Октябрьском районе Новосибирска загорелась иномарка Hyundai Get. Автомобиль вспыхнул на парковке дома по адресу Потылицына, 11/1. Огонь мог перекинуться на соседние машины, однако местные жители не допустили этого. Информация об инциденте появилась в соцсети.

— Иномарка загорелась около 4 часов утра. Жители дома услышали несколько громких хлопков от чего сработали сигнализации и у рядом стоящих автомобилей. Люди быстро среагировали: стали отгонять свои машины, которые были рядом припаркованы. Рядом с горящей машиной стоял еще один автомобиль, который не могли отогнать, но мужики (соседи) — красавцы, прицепили трос и дернули ее, потом в несколько человек просто на «раз-два-три» стали приподнимать машину, чтобы немного развернуть ее, и в итоге откатили, — написал подписчик группы «АСТ-54».

Также известно, что горожане пытались потушить полыхающую иномарку при помощи огнетушителей и ведер с водой. Затем на место приехал пожарный расчет и полностью ликвидировал возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.

Подписчики паблика оценили поступок сибиряков. Они рады, что есть люди, готовые прийти на помощь.

— Новосибирцы — красавцы! Спасибо, что Вы еще есть! Настоящие Люди! Хозяину отодвинутой машины век вас благодарить! Молодцы! — написали комментаторы.

На кадрах к посту видно, что огонь практически полностью уничтожил автомобиль Hyundai. Судя по фото, вспыхнул моторный отсек машины.

Огонь почти полностью уничтожил иномарку. Фото: "АСТ-54".

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