В Новосибирске водитель иномарки сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе

15-летняя девочка пострадала на пешеходном переходе в Новосибирске: ее сбил "Опель". Фото: ГИБДД по НСО.

В Октябрьском районе Новосибирска водитель «Опель Астра» сбил несовершеннолетнюю девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Подробности аварии, случившейся вечером, 10 мая, рассказали в региональной ГИБДД.

— В 21:30 водитель 1986 года рождения на автомобиле Opel Astra, двигался по улице Владимира Высоцкого и у дома № 44 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на девочку-пешехода, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля, — уточнили в ведомстве.

Известно, что в результате наезда легковушки пострадала школьница 2006 года рождения. Подростка с травмами увезли в больницу: предварительно известно, девочка получила ушибы.

За минувшие сутки на пешеходных переходах пострадали две девочки. Напомним, накануне водитель «Тойоты Рав 4» сбил 17-летнюю сибирячку на Карла Маркса. Девочка получила ушибы и травму головы.

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