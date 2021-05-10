Водитель иномарки сбил пешехода в Новосибирске: девушка в больнице

17-летнюю девушку доставили в больницу. Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД по городу Новосибирску.

Дорожно-транспортное происшествие, где пострадала сибирячка, произошло вечером 11 мая на площади Карла Маркса.

— В 17:45 водитель 1987 года рождения двигался на автомобиле Toyota RAV4 со стороны улицы Ватутина в сторону улицы Блюхера, у дома 2, по улице площадь Карла Маркса совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщает пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску.

В результате наезда пострадала 17-летняя девушка. С травмами головы и ушибами сибирячку доставили в больницу.

В настоящее время на месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

— Госавтоинспекция напоминает, что водитель, приближаясь к пешеходному переходу, обязан снизить скорость вплоть до полной остановки и убедиться в безопасности проезда, — добавляют в ведомстве.

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