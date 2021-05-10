Следователи возбудили уголовное дело из-за утопления школьницы в колодце

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поход за питьевой водой в частном доме на станции Дупленская Коченевского района обернулся трагедией. Школьница упала в глубокий колодец и не смогла выбраться самостоятельно.

— 6 мая 2021 года около 23 часов 30 минут 16-летняя девушка, находясь в гостях, пошла за водой к колодцу на территории домовладения, в котором утонула. В ходе осмотра колодца обнаружено, что его стены сооружены из покрышек грузового автомобиля, ограждения отсутствуют, — прокомментировала помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователями допрошены родственники погибшей, произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.

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