Школьница погибла, упав в сливной колодец под Новосибирском

Полицейские проводят проверку. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Несчастный случай, в результате которого погибла 16-летняя Виктория Д., произошел 6 мая на станции Дупленская Коченевского района. Девочка поздно вечером на участке, где проживают ее родственники, случайно поскользнулась и рухнула в колодец.

— Сливная яма была сооружена из автомобильных покрышек. Выбраться самостоятельно школьница не смогла. Предварительная причина смерти — утопление. По данному факту в настоящее время проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

К сожалению, спасти пострадавшую не удалось. Тело девочки нашли родственники через полчаса после трагедии.

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