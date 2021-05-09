Видео и фото салюта на День Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года: небо осветили сотни фейерверков

Самые яркие видео и фото салюта на День Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года — в нашей подборке. Фото: Евгений КОЧКИН

Самые яркие видео и фото салюта на День Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года — в нашей подборке. В этом году фейерверк состоялся только на Михайловской набережной города. На площади Ленина проводить салют не стали из-за коронавирусных ограничений.

В этом году фейерверк состоялся только на Михайловской набережной. Фото: Евгений КОЧКИН

Стартовал салют в десять вечера. Всем зрителям, пришедшим посмотреть фейерверк, было необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Стартовал салют в десять вечера. Фото: Евгений КОЧКИН

По традиции, в воздух запустили салюты «Вега» и «Ассоль». Прямая онлайн-трансляция салюта начнется в 22.00.

По традиции, в воздух запустили салюты «Вега» и «Ассоль». Фото: Евгений КОЧКИН

Некоторым сибирякам посчастливилось увидеть салют из окон. Многие люди не упустили возможность снять эффектное зрелище на видео и запостить в соцсети.

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