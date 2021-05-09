Видео и фото салюта на День Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года: небо осветили сотни фейерверков

Самые яркие видео и фото салюта на День Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года — в нашей подборке.
Фото: Евгений КОЧКИН
Самые яркие видео и фото салюта на День Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года — в нашей подборке. В этом году фейерверк состоялся только на Михайловской набережной города. На площади Ленина проводить салют не стали из-за коронавирусных ограничений.
В этом году фейерверк состоялся только на Михайловской набережной.
Фото: Евгений КОЧКИН
Стартовал салют в десять вечера. Всем зрителям, пришедшим посмотреть фейерверк, было необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
Стартовал салют в десять вечера.
Фото: Евгений КОЧКИН
По традиции, в воздух запустили салюты «Вега» и «Ассоль». Прямая онлайн-трансляция салюта начнется в 22.00.
По традиции, в воздух запустили салюты «Вега» и «Ассоль».
Фото: Евгений КОЧКИН
Некоторым сибирякам посчастливилось увидеть салют из окон. Многие люди не упустили возможность снять эффектное зрелище на видео и запостить в соцсети.
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