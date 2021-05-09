Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Салют запустят на Михайловской набережной. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года - один из самых красивых моментов празднований. В этом году фейерверк в столице будет только один – на Михайловской набережной: по традиции, в воздух запустят салюты «Вега» и «Ассоль». Прямая онлайн-трансляция салюта начнется в 22.00.

- Рекомендуем всем желающим посмотреть на фейерверк на набережной быть в маске и соблюдать социальную дистанцию, - подчеркнула Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики.

Парад Победы в Новосибирске – один из самых ярких моментов празднования Дня Победы. В этом году, несмотря на пандемию, зрителям разрешили там присутствовать. Смотрим, что увидели сибиряки на площади Ленина.