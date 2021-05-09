Парад Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске сфотографировал спутник из космоса

Парад Победы на площади Ленина в Новосибирске 9 мая 2021 года сфотографировали российские спутники. Фото: https://www.roscosmos.ru/31004/

Парад Победы на площади Ленина в Новосибирске 9 мая 2021 года сфотографировали российские спутники из космоса. Внеземной снимок опубликовал «Роскосмос» на своем сайте.

— Российские спутники дистанционного зондирования Земли серии «Ресурс-П» и «Канопус-В» сфотографировали военные парады, приуроченные к 76-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которые проходят сегодня по всей стране, — сообщает сайт «Роскосмоса». — На первом фото запечатлен парад Победы в Новосибирске. Всего там приняли участие 2 112 военнослужащих, юнармейцев и кадетов.

Опубликован в сети был также снимок Парада, прошедшего в Санкт-Петербургей на Дворцовой площади.

Напомним, ранее КП-Новосибирск уже писала о том, как «Роскосмос» публиковал снимки Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске, сделанные со спутника.

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Фото были опубликованы в официальном аккаунте «Роскосмоса» в «Твиттере» (подробнее).