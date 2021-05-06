В Новосибирске мужчина выпал из окна квартиры на 5 этаже

В Новосибирске мужчина случайно выпал из окна своей квартиры на пятом этаже.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске 36-летний мужчина случайно выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Инцидент случился в ночь на 3 мая в Ленинском районе города.
— Мужчину доставили в больницу с серьезными травмами внутренних органов и переломом ребер. Медикам сибиряк, пока был в сознании, пояснил, что, будучи нетрезвым, подошел к окну и случайно из него выпал, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
От полученных травм мужчина не приходя в сознание скончался в больнице днем того же дня.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как выпавший из окна мужчина чуть было не упал на маму с ребенком. Инцидент произошел в феврале прошлого года: сибиряка нашли погибшим под окнами дома № 1/7 по улице Одоевского 1\7.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выпавший из окна высотки новосибирец чуть не убил маму с ребенком
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося (подробнее).