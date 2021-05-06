В Новосибирске мужчина выпал из окна квартиры на 5 этаже

В Новосибирске мужчина случайно выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске 36-летний мужчина случайно выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Инцидент случился в ночь на 3 мая в Ленинском районе города.

— Мужчину доставили в больницу с серьезными травмами внутренних органов и переломом ребер. Медикам сибиряк, пока был в сознании, пояснил, что, будучи нетрезвым, подошел к окну и случайно из него выпал, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

От полученных травм мужчина не приходя в сознание скончался в больнице днем того же дня.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как выпавший из окна мужчина чуть было не упал на маму с ребенком. Инцидент произошел в феврале прошлого года: сибиряка нашли погибшим под окнами дома № 1/7 по улице Одоевского 1\7.

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