2020-02-20T15:11:03+03:00
Происшествия

Выпавший из окна высотки новосибирец чуть не убил маму с ребенком

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске мужчину нашли под окнами дома по адресу Одоевского 1\7. Фото: "Инцидент Новосибирск"В Новосибирске мужчину нашли под окнами дома по адресу Одоевского 1\7. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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В четверг, 20 февраля, новосибирцы нашли погибшего мужчину под окнами дома № 1/7 по улице Одоевского 1\7. Очевидцы в соцсетях утверждают: сибиряк едва не упал на маму с ребенком.

— Он оказался в паре метров от нас с дочкой. Это было около пяти часов вечера, — написала женщина в паблике «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск информацию о случившемся подтвердили. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

— Сегодня вечером в полицию поступило сообщение о том, что из окна дома на улице Одоевского выпал мужчина. По прибытии на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что от полученных травм он скончался на месте, — сообщили в ГУ МВД по НСО. В настоящее время, на месте ЧП работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, что это уже не первый подобный случай у нас в городе. В феврале прошлого года выпавшая с 26 этажа девушка едва не упала на прохожего. Тогда шокирующее происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.

Выпавшая с 26 этажа девушка чуть не убила прохожего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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