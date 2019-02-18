СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-18T11:05:56+03:00

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В Новосибирске произошла трагедия возле одного из домов по улице Вилюйская. Утром 18 февраля во дворе дома №15 была обнаружена погибшая молодая девушка. Камеры наблюдения показали, что она выпала с 26 этажа. Видео с моментом падения появилось в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, девушка во время падения чуть не убила прохожего. В момент ЧП из подъезда на улицу вышел молодой человек, на него чуть и не упало тело. Пользователи соцсетей уверены, сегодняшний день парень может считать вторым днем рождения. Он сам был на волоске от гибели.

По данным СКР, погибшей оказалась 29-летняя жительница Новосибирска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/692473" frameborder="0"></iframe> Выпавшая с 26 этажа девушка чуть не убила прохожего.

— Сейчас следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, — рассказали КП-Новосибирск в СКР по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU