Новосибирские школьники сфотографировали через телескоп галактику «Сомбреро»

Новосибирские школьники сфотографировали спиральную галактику «Сомбреро». Фото: Большой новосибирский планетарий

Новосибирские школьники сфотографировали спиральную галактику «Сомбреро» через телескоп в планетарии. Юным любителям астрономии удалось сделать 165 кадров.

— Группа обучающихся объединения «Практическая астрономия» сфотографировала в телескоп спиральную галактику «Сомбреро» М104, расположенную в созвездии Дева. Эта галактика — одна из самых известных галактик наряду с «Туманностью Андромеды». Свое название она получила за схожесть с мексиканской шляпой сомбреро. Ее открыл в 1781 году французский астроном Пьер Мешен. Галактика видна практически с ребра и через весь видимый диск проходит дорожка из темного пылевого вещества. У «Сомбреро» есть сильное рентгеновское излучение галактики — по мнению многих астрономов, оно генерируется сверхмассивной черной дырой в ядре, — рассказали в Большом новосибирском планетарии.

Школьники в планетарии сделали 165 фотографий с выдержкой в 30 секунд на каждый снимок. Фотография сделана в обсерватории планетария на телескопе системы Ричи-Кретьена 360.

Напомним, с 6 мая 2021 года в небе над Новосибирском горожане смогу наблюдать Венеру. Эта планета не показывалась взору людей с января. Как рассказали КП-Новосибирск в планетарии, сибиряки смогут увидеть планету на северо-западной части горизонта. Чуть позже Венеру будет хорошо видно из любой точки.

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