Астрономы рассказали, когда Венера появится на вечернем небе в Новосибирске в мае 2021 года

Венеру будет видно на звездном небе до осени. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На вопрос, когда Венера появится на вечернем небе в Новосибирске в мае 2021 года, ответил Олег Кашин, специалист Большого Новосибирского планетария.

— Венера не показывалась взору людей с января, но с 6 мая ее можно будет наблюдать на вечернем небе, — рассказал КП-Новосибирск Олег Кашин. — Сибиряки смогут увидеть планету на северо-западной части горизонта. Чуть позже Венеру будет хорошо видно из любой точки.

Как объяснил астроном, Венера — внутренняя планета, поэтому показывается на небе она после захода солнца.

— Условия для наблюдения будут все лучше и лучше. Ведь Венера будет отодвигаться от Солнца влево и ее яркость будет возрастать с каждым разом, — объясняет Олег Кашин.

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