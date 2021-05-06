В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с мопедом и иномаркой в Новосибирске

В ГИБДД по Новосибирской области рассказали подробности аварии, случившейся в Советском районе города. Напомним, в четверг, 6 мая, на улице Балтийская столкнулись мопед и автомобиль «Сузуки».
- ДТП произошло в 11:20. 40-летняя водитель машины Suzuki Swift двигалась со стороны улицы Бердское шоссе по улице Балтийская и в пути следования съехала на обочину, чтобы развернуться в противоположную сторону. В момент разворота произошло столкновение с мопедом марки «Торнадо», которым управлял мужчина 1959 года рождения, - сообщили подробности ДТП в ведомстве.
Известно, что авария стала фатальной для водителя мопеда. Так, 62-летний мужчина погиб на месте ДТП от полученных в результате столкновения травм.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД. Они работают на месте ЧП и устанавливают подробности происшествия.
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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
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