В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с мопедом и иномаркой в Новосибирске

В ГИБДД по Новосибирской области рассказали подробности аварии, случившейся в Советском районе города. Напомним, в четверг, 6 мая, на улице Балтийская столкнулись мопед и автомобиль «Сузуки».

- ДТП произошло в 11:20. 40-летняя водитель машины Suzuki Swift двигалась со стороны улицы Бердское шоссе по улице Балтийская и в пути следования съехала на обочину, чтобы развернуться в противоположную сторону. В момент разворота произошло столкновение с мопедом марки «Торнадо», которым управлял мужчина 1959 года рождения, - сообщили подробности ДТП в ведомстве.

Известно, что авария стала фатальной для водителя мопеда. Так, 62-летний мужчина погиб на месте ДТП от полученных в результате столкновения травм.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД. Они работают на месте ЧП и устанавливают подробности происшествия.

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