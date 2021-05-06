В Новосибирске столкнулись иномарка и мопед: очевидцы сообщают о погибшем

В четверг, 6 мая, в Советском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Здесь, на улице Балтийская, столкнулись легковушка «Сузуки» и мопед. Очевидцы выложили в соцсети кадры с места аварии.
- Наездник железного коня не подаёт признаков жизни, - говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, что водитель мопеда лежит на земле: его тело накрыто тканью. В ГИБДД по Новосибирской области уточнили, что сейчас на месте аварии работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Информация о ДТП уточняется. В ведомстве сообщили, что по предварительным данным, водитель мопеда погиб.
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