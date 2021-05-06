«Я закрыла собой сына»: в Новосибирске бродячая собака бросилась на четырехлетнего мальчика

Жительница Новосибирска рассказала о бродячих псах, поселившихся в Шевченковском жилмассиве. По словам горожанки, животные давно облюбовали детские площадки и газоны рядом с домом № 3 на улице Толстого. Накануне, 5 мая, один из бездомных псов кинулся на четырехлетнего сына женщины.

- Вчера в шесть вечера гуляла с сыном: он побежал вперёд меня, а одна из собак вскочила с газона и с рыком кинулась на него. Хорошо, что я шла сзади, недалеко, и в руках у меня был детский самокат. Я с криком бросилась, размахивая самокатом, закрыла собой сына. Собака испугалась, отошла и опять улеглась. Сын в слезах, мы сильно испугались, - рассказала КП-Новосибирск мама мальчика.

По словам женщины, она стала звонить в службы по отлову бездомных животных, которые действуют на территории города.

- Телефоны я набирала те, которые указаны на официальном сайте администрации города, а таже звонила в специальные организации. Результат один – никто и нигде мне не ответил, - добавила сибирячка.

Женщина уверена, соседство с бездомными псами недопустимо и чревато опасными последствиями. Это связано с тем, что поведение животных непредсказуемо.

Стоит отметить, что информация о случившемся также появилась в соцсети. Однако большая часть комментаторов не разделили переживаний женщины. Люди встали на сторону собак, заявив, что обвинения горожанки необоснованны.

- У нас тоже бездомные собаки есть во дворе, но с нашими детьми они играют и защищают их. Самый страшный зверь - человек!

- Покормите хоть одну бездомную собаку. И она встречать вас будет как родного. И никогда ни оскалится. Люди жестокие, а собаки - это жертвы человеческой жестокости, - уверены подписчики группы «АСТ-54».

При этом вопрос бродячих псов остро стоит в Новосибирске. Так, ранее КП-Новосибирск писала, что в Первомайском районе города бездомная собака набросилась на маленькую девочку. Ребенка отбили прохожие. В результате нападения девочка получила травмы.

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