В мэрии объяснили, как попасть на площадь Ленина во время Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года

В мэрии города Новосибирска определили порядок прохода горожан к площади Ленина 9 мая.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В мэрии города Новосибирска определили порядок прохода горожан к площади Ленина 9 мая. Напомним, парад в этом году будет проводиться в обычном формате, однако все зрители должны будут быть привиты от коронавируса.
— Свободный проход к площади будет организован с улицы Советской через Первомайский сквер, улицы Ленина и улицы Орджоникидзе с досмотром на контрольно-пропускных пунктах. Соблюдение масочного режима обязательно, — пояснили в мэрии города. — На время подготовки и проведения военного парада 9 мая с 7 утра до полудня будет закрыт доступ в Театральный сквер и запрещен проход пешеходов на перекрестке улицы Орджоникидзе и Красного проспекта (у здания НГАХА), а также на перекрестке улицы Щетинкина и Красного проспекта (у здания филармонии).
Сегодня, 5 мая, в Новосибирске проходит репетиция Парада Победы. Над городом уже пролетели военные самолеты и вертолеты, по улицам скоро проедет военная техника и пройдут колоны солдат. Корреспонденты КП-Новосибирск проведут прямую онлайн-трансляцию мероприятия.
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