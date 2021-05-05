Ночная репетиция Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Сибиряки увидят и легендарный танк, и новинки военной техники.

Ночная репетиция Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года - один из самых ярких моментов подготовки к празднованию Дня Победы. Корреспонденты КП-Новосибирск проведут прямую онлайн-трансляцию мероприятия, так что даже если у вас не получится побывать в центре города, вы узнаете обо всем самом интересном из нашей подборки.

Напомним, сама репетиция начнется 5 мая в 20.00 и продлится до 22.00. Однако движение в центре города будут перекрывать с 17.30. Кроме того, на время репетиции парада будут закрыты входы станции метро «Площадь Ленина»: попасть туда нельзя будет с 18.30 до 22.30.

Уважаемые читатели, если вы хотите присоединиться к нашей онлайн-трансляции, то присылайте ваши фото и видео на наш WhatsApp/Viber: 8-923-145-11-03. Мы обязательно все опубликуем.