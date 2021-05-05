Следователи возбудили уголовное дело после гибели сибирячки во время сплава на Алтае

После гибели новосибирской туристки во время сплава возбуждено уголовное дело. Фото: соцсети

После гибели новосибирской туристки во время сплава возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Напомним, ЧП произошло 2 мая в Алтайском крае на реке Песчаной. Один из рафтов, где находилось 11 человек, перевернулся. Выбраться из воды не смогла 47-летняя жительница Новосибирска.

— В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, — пояснили в Следственном комитете РФ по Алтайскому краю.

Ранее КП-Новосибирск пообщалась с очевидцами трагедии. Они рассказали, что все участники экстремального сплава были опытными, сибирячке, упавшей в воду, пытались помочь, но она не смогла ухватиться за протянутое ей весло.

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