В Новосибирске будут судить гаишника, который за 10 тысяч рублей помог обмануть страховые компании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить сотрудника ГИБДД, который за деньги помог аферистам оформить подставную аварию. Ранее сообщалось, что гаишник действовал в сговоре с аварийным комиссаром. В настоящий момент в отношении инспектора ДПС завершено расследование уголовного дела. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, в августе 2020 года к обвиняемому, дежурившему возле областного ГУ МВД, обратился знакомый и предложил оформить ДТП без выезда на место аварии. Инспектор согласился, оценив стоимость своих услуг в 10 тысяч рублей. После чего ему на карту пришли деньги, а он изготовил и подписал документы об оформлении ДТП без установления участников, обстоятельств аварии, а также без осмотра повреждений автомобилей, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В ведомстве отметили, что инспектор ДПС признал свою вину и раскаялся в содеянном. В настоящий момент уголовное дело в отношении гаишника направлено в суд, где его рассмотрят по существу.

Также известно, что по факту случившегося проверку проводит и региональное ГУ МВД.

— В случае подтверждения вины полицейского уволят из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законом, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как ранее писала КП-Новосибирск, инспектор оформил поддельные документы об аварии с участием трех легковых машин. После чего бумаги направили в страховые компании, где владельцы легковушек получили крупные выплаты за якобы причиненный ущерб. Отметим, что эти суммы во много раз превысили взятку, которую получил гаишник.

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