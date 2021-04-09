В Новосибирске инспектор ДПС за 10 тысяч рублей помогал мошенникам обманывать страховые компании

Инспектор помогал мошенникам обманывать страховые компании. Фото: из архива ГИБДД по городу Новосибирску.
Оперативники МВД, разоблачая незаконную схему получения страховых выплат участниками ДТП, вышли на след полицейского-взяточника. Инспектор ДПС за деньги помогал мошенникам оформлять подставные аварии: он действовал в сговоре с аварийным комиссаром. Правда, сами жулики зарабатывали на этом сотни тысяч рублей, а гаишник радовался куда меньшей сумме.
— 32-летний инспектор получил взятку в сумме 10 тысяч рублей на личную банковскую карточку от знакомого комиссара, а взамен оформил поддельные материалы о ДТП с участием трех легковых автомобилей. В последствии документы были направлены в страховые компании, где владельцы транспортных средств получили крупные выплаты за якобы причиненный ущерб, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Полицейского допросили и отпустили под подписку о невыезде.
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