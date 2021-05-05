Новосибирцы помыли пятиметрового мамонта и других древних животных на субботнике. Фото: Музеи археологии и этнографии в Академгородке.

В новосибирском музее археологии и этнографии СО РАН прошел субботник, на котором волонтеры очистили от пыли древние экспонаты. Среди них — пятиметровый мамонт и трогонтериевый слон. Уборка состоялась накануне, 4 мая.

Известно, что ранее в помещении был ремонт: из-за этого экспонаты покрылись слоем пыли и грязи. Волонтеры и сотрудники музея вооружились щетками и пылесосами, чтобы привести их в порядок. Стоит отметить, что часть работ велась на высоте из-за гигантского размера экспонатов.

После завершения субботника сотрудники музея поблагодарили всех участников. По их словам, после уборки все пять скелетов в Института археологии и этнографии выглядят прекрасно.

— Приведение хрупких косточек в порядок заставило вновь задуматься о хрупкости исторического наследия — во всех смыслах. Здорово, что вы бережете и любите историю вместе с нами, — написали представители музея в официальной группе во «Вконтакте».

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