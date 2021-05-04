В Новосибирске во дворе многоэтажки загорелась иномарка

В Калининском районе Новосибирска загорелся автомобиль. Фото: Кадр из видео

Вечером, 4 мая, в Калининском районе Новосибирска загорелся автомобиль. Все произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— У дома №66 на улице Фадеева вечером вспыхнул седан Chrysler Sebring. Как сообщают очевидцы, хозяйка машины находилась на месте происшествия, она не пострадала, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, что пламя охватило всю машину. Огонь пытаюсь сбить прибывшие на место пожарные. Как рассказывают сибиряки, им уже удалось потушить пылающую переднюю часть авто.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о похожем инциденте, произошедшем в Октябрьском районе города. Там на улице Татьяны Снежиной загорелся припаркованный микроавтобус. На борьбу с огнем бросились неравнодушные очевидцы. До прибытия пожарных расчетов им удалось ликвидировать открытое горение

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирцы потушили горящий микроавтобус: это попало на видео

До прибытия пожарных горожане ликвидировали открытое горение (подробнее).