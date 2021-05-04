Новосибирцы потушили горящий микроавтобус: это попало на видео

Новосибирцы тушили горящий автобус

В Октябрьском районе Новосибирска на улице Татьяны Снежиной загорелся припаркованный микроавтобус. На борьбу с огнем бросились неравнодушные очевидцы. До прибытия пожарных расчетов им удалось ликвидировать открытое горение. Видео инцидента, который случился накануне, 3 мая, появилось в соцсети.

На кадрах, опубликованных в группе «Инцидент Новосибирск» видно, как дым полностью охватил салон микроавтобуса. При этом горожане не растерялись и совместными усилиями тушили машину: поливали автомобиль из тазика и ведер. Судя по видео с места ЧП, до прибытия огнеборцев сибирякам удалось устранить видимое возгорание.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, огонь повредил салон автомобиля. Как сообщают в ведомстве, пожар ликвидировали в 16:43.

— На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — добавили в ГУ МЧС.

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