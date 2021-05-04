На новосибирском заводе рабочему отрубило четыре пальца

Рабочему пришлось ампутировать пальцы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

21-летнему сибиряку отрубило 4 пальца на заводе в Новосибирске: ЧП произошло в Первомайском районе. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

— Рабочему затянуло руку в станок, — объяснил источник КП-Новосибирск.

Пострадавшему сибиряку сразу же вызвали скорую помощь: в больнице парню пришлось ампутировать пальцы на левой руке.

Напомним, что в марте этого года на 59-летнего мужчину наехала вагонетка. Ему серьезно травмировало ноги. Рабочего сразу же отправили в больницу.

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