В Новосибирске изменили срок отключение отопления в домах

В Новосибирске срок отключение тепла в домах перенесли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске срок отключение тепла в домах перенесли. Напомним, ранее предполагалось, что отопительный сезон будет завершен уже 5 мая.

— Пока что постановление о завершении отопительного сезона только было передано на подпись в мэрии, поэтому 5 мая тепло в домах пока отключать не будут, — пояснили КП-Новосибирск в Сибирской Генерирующей компании.

Точная дата отключения отопления в Новосибирске будет известна позже. Напомним, для завершения отопительного сезона необходимы определенные погодные условия. На протяжении пяти дней средняя температура держится выше +8 градусов. Согласно прогнозам синоптиков Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ближайшие три дня в Новосибирской области температура воздуха будет удерживаться в пределах +20…+25 градусов.

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