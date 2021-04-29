Отключение отопления в Новосибирске в мае 2021 года: в мэрии сделали заявление

Отключение отопления в Новосибирске в мае 2021 года будет производиться в соответствии с погодой.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Отключение отопления в Новосибирске в мае 2021 года будет производиться в соответствии с погодой. Об этом сообщили в мэрии города Новосибирска.
— Сейчас уже есть рабочий документ с планируемой датой отключения отопления в городе Новосибирске. Пока что эта ориентировочная дата — 5 мая, — пояснили КП-Новосибирск в мэрии города. — Однако решение принимается, опираясь на факт климатической нормы. То есть, отопление можно отключить в том случае, когда в течение пяти дней средняя температура держится выше +8 градусов. Если вдруг такие условия до 5 мая не сложатся, то эту дату могут перенести.
Согласно данным Западно-Сибирского Гидрометцентра в ближайшие три дня с 30 апреля по 2 мая температура воздуха в Новосибирской области будет достигать в среднем +15 — +17 градусов.
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