Новосибирская прокуратура начала проверку после того, как 3-летняя девочка пострадала в детском лабиринте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новосибирская прокуратура начала проверку после того, как 3-летняя девочка пострадала в детском лабиринте. Напомним, инцидент произошел в игровом клубе, расположенном в Октябрьском районе города. Малышка упала лицом вниз со ступеньки, высота которой составляет около метра. У ребенка оказался рассечен подбородок, а родители девочки уверены, аттракционы детской комнаты не соответствуют требованиям безопасности.

— Прокуратура с привлечением специалистов проверит исполнение законодательства о защите и охране прав ребенка, оказании мер первой медицинской помощи; соблюдение мер безопасности при эксплуатации аттракционов, их соответствие требованиям обязательных стандартов, оценит действия ответственных за их содержание должностных лиц, — пояснили в областной прокуратуре.

Напомним, как пояснила КП-Новосибирск мама пострадавшей девочки, после произошедшего детям не ограничили доступ к игровой комнате. Сибирячка переживает, что еще кто-нибудь из малышей может получить там травму.

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По словам родителей ребенка, игровая комната не соответствует требованиям безопасности (подробнее).