Новосибирская прокуратура начала проверку после того, как 3-летняя девочка пострадала в детском лабиринте.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Новосибирская прокуратура начала проверку после того, как 3-летняя девочка пострадала в детском лабиринте. Напомним, инцидент произошел в игровом клубе, расположенном в Октябрьском районе города. Малышка упала лицом вниз со ступеньки, высота которой составляет около метра. У ребенка оказался рассечен подбородок, а родители девочки уверены, аттракционы детской комнаты не соответствуют требованиям безопасности.
— Прокуратура с привлечением специалистов проверит исполнение законодательства о защите и охране прав ребенка, оказании мер первой медицинской помощи; соблюдение мер безопасности при эксплуатации аттракционов, их соответствие требованиям обязательных стандартов, оценит действия ответственных за их содержание должностных лиц, — пояснили в областной прокуратуре.
Напомним, как пояснила КП-Новосибирск мама пострадавшей девочки, после произошедшего детям не ограничили доступ к игровой комнате. Сибирячка переживает, что еще кто-нибудь из малышей может получить там травму.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ей наложили 5 швов»: в Новосибирске в детском лабиринте пострадала трехлетняя девочка
По словам родителей ребенка, игровая комната не соответствует требованиям безопасности (подробнее).