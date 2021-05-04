«Ей наложили 5 швов»: в Новосибирске в детском лабиринте пострадала трехлетняя девочка

В Новосибирске трехлетняя девочка получила травму лица в детском клубе. Фото предоставлено Анастасией Савченко.

В Новосибирске трехлетняя девочка получила серьезную травму в игровом клубе, расположенном в Октябрьском районе города на улице Воинская. Родители малышки уверены, аттракционы детской комнаты не соответствуют требованиям безопасности и представляют угрозу для здоровья маленьких посетителей. Об инциденте, который случился в конце апреля, мама пострадавшей малышки рассказала в соцсетях.

— Во время игры в лабиринте моя дочь упала лицом вниз со ступеньки верхнего уровня, высота, которой составляет около метра. Сама конструкция выполнена в виде треугольника с открытым пролетом без защитной сетки, соответственно, в процессе игры ребенок может упасть. При этом подстраховать или предотвратить падение не получится, так как снаружи лабиринт закрыт сеткой, а в самом лабиринте очень тесно для взрослого человека. Правил безопасности и ограничений по возрасту нигде прописано не было, администратор не предупредила об опасности данной конструкции. Несмотря на то, что дети всегда были под присмотром взрослых, хватило секунды, чтобы моя дочь упала, — написала горожанка в группе Revizor.nsk.

Как уточнила КП-Новосибирск мама пострадавшей девочки, в результате падения ребенок глубоко рассек подбородок. Кроме того, малышке не смогли оказать полноценную первую помощь.

— Мы обратились к администратору клуба за аптечкой, в которой царил настоящий хаос: лежали пустые банки от перекиси. Среди них нашлась одна, в которой было совсем немного содержимого на дне. При этом, пока мы обзванивали больницы, администратор клуба уверяла нас, что ничего страшного не произошло. Также отмечу, что она не ограничила доступ к опасному лабиринту после падения дочери — дети продолжили в нем играть, — рассказала сибирячка.

Девочку доставили в травмпункт — здесь малышке наложили на подбородок 5 швов и назначили лечение. Как отметила мама девочки, ребенок получил сильный стресс.

Также, по словам женщины, им пришлось написать заявление в ПДН: в ведомство поступила информация из травмпункта. По словам женщины, в инспекции отметили, что возможно в детском центре проведут проверку, однако никаких гарантий не дали.

— В ПДН напрямую сказали, что полиция за такие дела берется неохотно. Вот если бы ребенок убился или получил тяжкий вред здоровью, тогда бы все отреагировали. Поэтому нам прямо и сказали, что смысла писать заявления нет, мы только себе устроим неприятности в виде множественных поездок на экспертизу, — добавила женщина.

При этом горожанка переживает, что в опасном лабиринте продолжают резвиться дети. Сибирячка уверена, в любой момент там может пострадать очередной ребенок.

Юрист Марина Пьянкова сообщила КП-Новосибирск, что привлечь администрацию игрового клуба к ответственности проблематично. Это связано с тем, что по закону за состояние посетителя детской комнаты отвечают родители. Однако аттракционы, расположенные внутри игрового центра, должны соответствовать всем требованиям безопасности.

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