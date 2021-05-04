Расписание электричек в Новосибирске с 5 по 10 мая 2021 года: список дополнительных маршрутов, время отправления

Во время майских праздников будут запущены дополнительные рейсы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, как изменится расписание электричек в Новосибирске с 5 по 10 мая 2021 года. Новый график движения поездов опубликовали на сайте «Экспресс-пригород».

— Пригородные поезда в регионе будут курсировать по графику выходного дня. Изменения не коснутся следующих маршрутов: №6805 сообщением Новосибирск — Тогучин, №6809 сообщением Новосибирск — Тогучин и №6531 сообщением Новосибирск — Сокур, №6503 сообщением Новосибирск — Сокур, — сообщается на сайте.

Так же отмечается, что с 4 по 7 мая были запущены дополнительные электрички по следующим маршрутам:

— №6617 сообщением Новосибирск — Бердск, отправление в 6:14, прибытие в 6:59;

— №6640 сообщением Бердск — Новосибирск, отправление в 7:15, прибытие в 8:02;

— №6642 сообщением Бердск — Новосибирск, отправление в 8:22, прибытие в 9:09;

— №6836 сообщением Восточная — Новосибирск, отправление в 8:26, прибытие в 9:35

Ранее «Комсомолка» писала про работу общественного транспорта 9 мая. Напомним, что он начнет свою работу с 6 утра, а последний рейс отправится в 23:30.

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