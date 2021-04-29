Как будет работать общественный транспорт в Новосибирске на 9 мая 2021 года: в мэрии сделали заявление

Общественный транспорт будет работать до 23:30. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Как будет работать общественный транспорт в Новосибирске на 9 мая 2021 года - вопрос, который волнует сибиряков, которые будут встречать праздник в городе. Ответили на него в мэрии Новосибирска.

— Первый рейс общественного транспорта начнется в 06:00, последний рейс - в 23:30. Интервал движения наземного общественного транспорта незначительно увеличится на время праздников, — сообщили в ведомстве.

Маршруты движения автобусов и троллейбусов изменятся в связи с перекрытием дорог на 9 мая. Традиционно общественный транспорт пустят по соседним улицам.

Тех, кто планирует воспользоваться подземкой, должны учесть, что новосибирский метрополитен закроет станцию «Площадь Ленина» на время проведения Парада Победы 9 мая. Входы и выходы на станцию закроют с 7.30 до 12.00.

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