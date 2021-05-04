Суд арестовал директора Центра зимних видов спорта в Новосибирске. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во вторник, 4 мая, стало известно, что директору Центра зимних видов спорта в Новосибирске Владимиру Бочкареву избрали меру пресечения. Его арестовали почти на два месяца. Информация об этом опубликована на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

— Ходатайство старшего следователя регионального УФСБ об избрании меры пресечения в отношении Бочкарева Владимира было рассмотрено 30 апреля 2021 года. Суд решил заключить подозреваемого под стражу на срок 1 месяц и 24 суток. Таким образом, его арестовали до 21 июня 2021 года, — говорится в официальном сообщении госоргана.

Как сообщалось ранее, 28 апреля 2021 года в новосибирском Центре зимних видов спорта прошли обыска, а руководителя учреждения, Владимира Бочкарева, задержали по ранее возбужденному в отношении него уголовному делу.

Известно, что Центр зимних видов спорта появился в Новосибирске в 2011 году. Задержанный Бочкарев стал его директором в 2017 году. Это произошло после того, как экс-руководителя, Константина Каширина, признали виновным в мошенничестве. Тогда он получил условный срок.

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