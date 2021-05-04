Следователи начали проверку после того, как трехлетняя девочка пострадала в детском лабиринте в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 4 мая, Следственный комитет начал проверку инцидента, который произошел в детском клубе на улице Воинская в Новосибирске. Ранее КП-Новосибирск писала, что здесь пострадала 3-летняя девочка: она упала в детском лабиринте и рассекла подбородок. Родители ребенка считают, аттракционы игровой комнаты не соответствуют требованиям безопасности и представляют угрозу для здоровья маленьких посетителей.

— Следователи проверят сведения, которые содержатся в опубликованной информации. Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, которые установят все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, маленькая девочка травмировалась во время игры в лабиринте. Ребенок упал лицом вниз со ступеньки верхнего уровня, примерно метр высотой. По словам мамы малышки, конструкция выполнена без соблюдения требований безопасности: в виде треугольника с открытым пролетом без защитной сетки. Сибирячка также сообщала, что нигде не было прописано правил безопасности и ограничений по возрасту, а администратор игровой зоны не предупредила об опасности лабиринта. После того как девочка упала, там продолжили играть другие дети. Также, по словам мамы пострадавшего ребенка, девочке не смогли оказать полноценную первую помощь: в аптечке администратора клуба царил беспорядок. Девочку доставили в травмпункт, где ей наложили 5 швов.

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По словам родителей ребенка, игровая комната не соответствует требованиям безопасности (подробнее)

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