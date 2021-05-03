Поиски пропавшего под Новосибирском 13-летнего школьника завершены

Мальчик добрался из села Улыбино на Первомайку. Фото: предоставлено мамой мальчика

Пропавший 13-летний мальчик из села Улыбино, которого искали несколько дней, вернулся к маме через три дня: об этом стало известно в понедельник, 3 мая.

— Подросток самостоятельно прибыл в отдел полиции «Первомайский» города Новосибирска, — сообщил источник КП-Новосибирск.

Напомним, подросток пропал 27 апреля, по словам матери — ушел из дома. Мальчик был одет в синюю куртку с белыми вставками на рукавах, синюю бейсболку с эмблемой России, черные штаны и черные кеды. С собой у ребенка был мобильный телефон, но он отключил его.

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