«Ушел из дома»: в Новосибирской области пропал 13-летний мальчик

В такой куртке был мальчик в день исчезновения. Фото: предоставлено Юлией

В Новосибирской области пропал 13-летний Кирилл Разинкин. Мальчик ушел из дома в селе Улыбино в Искитимском районе вчера, 27 апреля, около шести часов вечера. Куда он мог направиться, его родные не знают.

— Он был одет в синюю куртку с белыми вставками на рукавах, синюю бейсболку с эмблемой России, черные штаны и черные кеды, — пояснила КП-Новосибирск Юлия, мама Кирилла.

С собой у подростка был мобильный телефон, однако со вчерашнего дня он отключен. Сейчас поисками мальчика уже занимается полиция.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Кирилл или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом его маме по номеру телефона 8-993-025-15-01 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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