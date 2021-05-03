Пожар уничтожил семь дачных домиков под Новосибирском

Крупный пожар обошелся без пострадавших. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Новосибирские спасатели потушили крупный пожар в дачном обществе «Украина» под Новосибирском. Соообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС 3 мая в 16.15.

Целый час восемь автоцистерн сбивали огонь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

- Через шесть минут первые пожарные расчеты были на месте. Горели 5 дачных домиков, из-за сильного ветра огонь быстро распространялся на соседние постройки. Пожарные вызвали подкрепление и через час остановили огонь, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сильный ветер угрожал массовым пожаром. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Пламя повредило семь дач, к счастью, пострадавших не было. В тушении возгорания участвовали 8 пожарных машин и 28 сотрудников МЧС.

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К счастью, никто не пострадал. Местные предполагают, что это мог быть поджог (подробнее).

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