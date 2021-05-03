В Новосибирске в дачном обществе сгорели дом и пять сараев

Дачники из Пашино пожаловались на ежегодные поджоги. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар произошел в садовом обществе «Тайфун» в ночь на 3 мая.

- На тушение и ликвидацию потребовалось 1 час 20 минут, привлекались 2 пожарных цистерны и 5 человек, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. - Полностью выгорел дачный дом.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В правлении СНТ «Тайфун» рассказали, что пламя все-таки задело еще пять дач.

— На остальных дачах загорелись сараи. Прямо в центре дачного общества. Есть версия, что это мог быть поджог поджог — такое происходит каждый год. Охотники за черметом поджигают, а потом приезжают за металлоломом, — рассказал КП-Новосибирск местный житель, попросивший об анонимности. — Соседи и бутылки с бензином находили после таких пожаров...

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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