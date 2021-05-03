«Сгорели все вещи и документы»: многодетная семья лишилась дома после пожара

Семья с тремя детьми просит помощи. Фото: соцсети
Беда в многодетной семье из села Улыбино случилась 1 мая около 08:00 утра. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар уничтожил крышу и стены дома на улице Братьев Весненых. Супруги успели вынести трех дочерей, однако остались без вещей и документов.
Друзья погорельцев объявили сбор помощи в сообществе «Подслушано в Искитиме».
— Сгорела вся бытовая техника, все вещи и документы. Уже передали несколько пакетов с вещами и обувью на взрослых и девочек 10,8 и 4 лет. Может, у кого то есть старая стиралка, холодильник, телевизор, чайник, плитка. Сейчас они не откажутся ни от чего, — рассказала подруга семьи Елена.
Уважаемые читатели! Чтобы помочь семье, можно связаться с редакцией КП-Новосибирск по телефону 8-923-145-11-03.
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