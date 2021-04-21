«Пришлось занимать деньги даже на памперсы»: многодетная сибирячка потеряла дом в пожаре

Мать с тремя детьми потеряла все в пожаре. Фото: предоставлены Татьяной Карышевой

Женщина с тремя детьми осталась без жилья из-за пожара в городе Купино Новосибирской области. Она просит жителей помочь ей продуктами и вещами.

— В ночь на 15 марта я отправила детей к бабушке, а сама пошла к подруге. В доме начался пожар, он полностью сгорел из-за неисправной проводки. Все сгорело — вещи, документы, техника. Сейчас нас приютила подруга, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Карышева.

Женщина в одиночку растит трех детей от полутора до шести лет и пока находится в декрете, раньше подрабатывала неофициально. Получает пособие на двух младших детей и пенсию по потере кормильца. Но денег все равно не хватает.

— Пожалуйста, помогите — кто чем сможет. Нужно самое необходимое — продукты питания, предметы гигиены, детские вещи, стиральная машинка. Денег не хватает, пришлось занимать даже на памперсы, детские вещи и смеси, — сообщила Татьяна Карышева.

Уважаемые читатели! Чтобы помочь семье Татьяны Карышевой можно связаться с редакцией КП-Новосибирск по телефону и whatsapp: 8-923-145-11-03.

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