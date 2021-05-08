«Как плевок в могилу»: депутаты осудили сибирячку, которая устроила скандальную фотосессию с символами СССР

Скандальная фотосессия возмутила часть подписчиков. Фото: предоставлены Алисой Арефьевой

Сибирячка Алиса Арефьева пересняла плакаты с рабочим и колхозницей в стиле фильма ужасов. Автор выложила скандальную фотосессию на майских праздниках:

— Сначала мы решили обыграть статую «Рабочий и колхозница», рабочего сделали зомби, а колхозницу-некромантом, — рассказала КП-Новосибирск Алиса Арефьева.

Автор уверена, что коммунизм мертв и решила показать это на примере зомби. Фото: предоставлены Алисой Арефьевой

Дизайнер призналась, что сделала образы в качестве шутки для подписчиков и не намеревалась оскорблять ничьи чувства. Однако в соцсетях ее осудили:

— Эти люди от сохи и до первого человека в космосе прошли путь. И извращение их подвигов и достижений как плевок в могилу. С мертвыми воевать проще.

Возмутило творчество девушки и депутата Законодательного собрания Новосибирской области от КПРФ Вадима Агеенко:

— Монумент «Рабочий и колхозница» экспонировался на парижской выставке достижений и является символом экономических достижений СССР. Сегодня эта скульптура стоит в Москве на выставке ВДНХ. Странно, что молодая девушка, которая даже не застала советское время, видит это время именно так. Публикация этого непотребства — откровенный плевок во всех трудящихся, которые ещё в 20 веке научились отстаивать свои права под теми лозунгами, которые опошлены на этих постерах. Это откровенный плевок в наше советское прошлое, плевок на могилы наших бабушек и дедушек, плевок в лицо своим родителям, которые жили и трудились в то советское время. Хорошо, что у меня в друзьях и в подписчиках нет таких молодых авторов и я не вижу такие посты. Жалко, что эти посты видят молодые неокрепшие душой люди, которые плохо знают историю нашей советской страны и вынуждены на подсознательном уровне впитывать откровенную ложь о нашем советском времени.

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