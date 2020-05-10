«Это плевок в лицо ветеранам!»: блогершу осудили за фото в трусах к 9 мая

Откровенные фото в нижнем белье, пилотке и с автоматом ППШ порадовали некоторых фанатов косплея, но рассердили депутатов и общественников. В центре скандала оказалась новосибирская блогерша и косплей-модель Алиса Арефьева. Она выложила провокационную фотосессию 9 мая, назвав снимки советским пинапом. В своей группе ВКонтакте фото сопроводила еще и кавером на «Катюшу» от американской группы.

Многие съемкой Алисы оказались недовольны. Фото: предоставлено Алисой АРЕФЬЕВОЙ.

— Хотела так внести свой вклад в праздничное настроение. Образ хотелось сделать милым, веселым и немного сексуальным — в соответствии с канонами жанра пинапа. Дома как раз лежали детали от советской формы, я решила использовать их в декоре костюма, а пистолет-пулемет одолжил реконструктор, он настоящий, 40-х годов, — рассказала КП-Новосибирск Алиса Арефьева.

ППШ на съемках был настоящим. Фото: предоставлено Алисой АРЕФЬЕВОЙ.

Девушка работает дизайнером и увлекается косплеем уже пять лет. За это время собрала больше тысячи преденных фанатов — они рады «лайкать» каждый откровенный образ. Но в этот раз даже подписчики стали писать, что Алиса выбрала не ту дату и не ту тему, замахнулась на святое. Посмотрели творчество блогерши и депутаты.

Модель сама сшила костюм. Фото: предоставлено Алисой АРЕФЬЕВОЙ.

— На мой взгляд, это фото оскорбляет ветеранов! С одной стороны, это желание сделать рекламу собственному телу на значимом событии. С другой, полное непонимание со стороны этой девочки сути Дня Победы. Попробуйте представить медсестру в таком прикиде в военном госпитале в 41-45 годах. Похоже, она думает, что своим видом вдохновляет раненных солдат, но по сути - это просто пошло. На мой взгляд, это просто плевок в лицо ветеранам, да и всем военным , — рассказал КП-Новосибрск депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко.

Девушка с детства праздновала 9 мая и вдохновлялась военными. Фото: предоставлено Алисой АРЕФЬЕВОЙ.

Вадим Агеенко предположил, что модель расценивает всех военных как похотливых самцов. Иначе зачем эти фото?

Православные активисты Новосибирска тоже не в восторге от креатива девушки. Общественник Иван Квасницкий напомнил, что любая провокация бывает наказуема, как в истории с девушками, которые жарили шашлыки на Вечном огне.

— Девушка относится к любителям косплея в стиле «милитари», такие персонажи раньше присутствовали на фестивале «Знаки». Как девочку научили, так она и делает. Обвинить ее сложно, но вопрос к тем, кто воспитал такое поколение, которое так воспринимает традиции празднования Дня Победы. С моей точки зрения, публиковать такое 9 мая, не стоило, — говорит общественник Иван Квасницкий.

Девушка не обращает внимания на злые комментарии. Фото: предоставлено Алисой АРЕФЬЕВОЙ.

А что же Алиса? Не обращает внимание на волну критики. И считает, что ничего страшного не сделала.

— Я специально перевернула пряжку на ремне, чтобы серп и молот на красной звезде не выглядели настоящими. Хейтеров много, — рассказала КП-Новосибирск модель. — Всех их всегда волнуют трусы. Сейчас очень модно критиковать откровенные образы, даже если они соответствуют референсу и хорошо сделаны. Пишут наподобие «А кроме, как в трусах фотаться, что можешь?». Я делала четко в стиле классического пинапа по позам, стилю, откровенности, только на советский манер, — не понимает критики девушка и добавляет: — Такие фотосеты надо воспринимать как реализацию дизайна,а не как желание оскорбить чьи-то чувства.

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Девушка снялась в откровенной фотосессии, которую посвятила военным. Она не видит в снимках ничего скандального, наоборот, считает, что они восхваляют советскую армию (подробнее).

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