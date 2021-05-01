В МЧС предупредили о сильном ветре 1 мая в Новосибирске

Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
Фото: Алексей ФОКИН
В МЧС предупредили сибиряков о штормовом ветре. Информация появилась на региональном сайте.
— Ветер будет дуть западный со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 20 метров в секунду, — говорится в сообщении МЧС.
По данным сайта «Западно-Сибирского УГМС» в городе ветер подует со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Сильные порывы ожидаются только в области — до 20 метров в секунду. Местами будет идти дождь.
Напомним, что на майские праздники обещают теплую и солнечную погоду. Самым теплым днем будет 7 мая: температура воздуха поднимется до +23 градусов. Ближе к ночи будет холодать от 0 до +14.
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