Погода на майские праздники 2021 в Новосибирске: потеплеет до плюс 25 градусов

Столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода на майские праздники 2021 в Новосибирске порадует сибиряков: как сообщает сервис «Gismeteo», на улице с 1 по 10 мая будет почти по-летнему тепло.

— Днем температура воздуха в среднем составит от плюс 13 градусов до плюс 23 градусов : самый теплый день будет 7 мая. А ближе к ночи столбики термометров будут опускаться до 0 - плюс 14 градусов. Возможен ветер с порывами до 14 метров в секунду, осадков не ожидается, — обещают метеорологи.

Прогноз у сайта «Яндекс. Погода» еще более оптимистичный. По данным портала, 6 мая потеплеет до плюс 25 градусов. Ночи будут прохладные: воздух будет прогреваться до плюс 4 градусов - плюс 9 градусов.Ожидается юго-западный ветер с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит в среднем 747-758 миллиметров ртутного столба.

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