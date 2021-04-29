Погода на майские праздники 2021 в Новосибирске: потеплеет до плюс 25 градусов

Столбики термометров поднимутся до +25 градусов.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Погода на майские праздники 2021 в Новосибирске порадует сибиряков: как сообщает сервис «Gismeteo», на улице с 1 по 10 мая будет почти по-летнему тепло.
— Днем температура воздуха в среднем составит от плюс 13 градусов до плюс 23 градусов : самый теплый день будет 7 мая. А ближе к ночи столбики термометров будут опускаться до 0 - плюс 14 градусов. Возможен ветер с порывами до 14 метров в секунду, осадков не ожидается, — обещают метеорологи.
Прогноз у сайта «Яндекс. Погода» еще более оптимистичный. По данным портала, 6 мая потеплеет до плюс 25 градусов. Ночи будут прохладные: воздух будет прогреваться до плюс 4 градусов - плюс 9 градусов.Ожидается юго-западный ветер с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит в среднем 747-758 миллиметров ртутного столба.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер