Пожар в частном в Советском районе Новосибирска удалось потушить

Пожар в частном доме в Советском районе Новосибирска удалось потушить. Фото: Кадр из видео

Пожар в частном доме в Советском районе удалось потушить. Об этом сообщили в областном МЧС.

— Около 19:20 пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о дыме на крыше частного дома по улице Абаканская в Советском районе. Через четыре минуты первые пожарные расчеты прибыли на место вызова, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — В это время горела открытым огнем кровля дома из бруса.

Открытое горение пожарным удалось ликвидировать за 15 минут. Хозяев дома на месте происшествия не было, внутри постройки также никого не находилось. Точную причину пожара установят позже дознаватели МЧС России

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