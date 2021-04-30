В Советском районе Новосибирска загорелся частный дом: на месте работают пожарные

В Советском районе Новосибирска произошел пожар. Фото: Кадр из видео

Вечером, 30 апреля, в Советском районе Новосибирска произошел пожар. Там загорелся частный дом. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— На улице Абаканской огнем охвачена крыша частного дома. На месте работают пожарные, стараясь не допустить распространения огня на соседние постройки, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и было опубликовано видео.

На кадрах ролика видно, что крыша дома полностью объята пламенем, а над частным сектором поднялся столб черного дыма. Рядом с горящей постройкой стоит пожарный автомобиль, а на улице собрались местные жители и прохожие. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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