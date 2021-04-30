Полицейский пнул задержанного, чтобы тот признался в краже, которую не совершал

Следователи возбудили уголовное дело.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сорокалетнего местного жителя оперативники доставили в отдел полиции города Тогучина 23 апреля. Ранее судимого мужчину подозревали в краже имущества.
Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью так увлекся допросом, что решил «повесить» на задержанного еще одно преступление. Сибиряк сопротивлялся. Оперативник для убедительности своих доводов со всей силы пнул подозреваемого в пах.
После жесткого допроса местный житель обратился в больницу, а потом и в следственный комитет.
— В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Оперативник допрошен в качестве подозреваемого и отпущен под подписку о невыезде, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
Напомним, похожий случай произошел недавно в Баганском районе. Задержанного скотника, подозреваемого в краже теленка, сотрудник полиции пытал электрошокером. В настоящее время страж правопорядка находится под арестом.
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