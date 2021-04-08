30 ожогов от шокера: в Новосибирской области полицейского подозревают в пытках многодетного отца, задержанного за кражу теленка

Полицейских подозревают в пытках задержанного. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Громкий скандал произошел в участке полиции Баганского района Новосибирской области. Сотрудники доставили в отдел многодетного отца, работающего скотником в акционерном обществе «Северо-Кулундинское», и допросили его с пристрастием. После чего мужчина написал заявление об истязаниях в Следственный комитет, обратился за помощью к врачам и смог показать удары от электрошокера, а также нашел свидетелей. Подробности этой истории узнавал корреспондент «КП-Новосибирск».

ПРОПАВШИЙ БЫЧОК

На ферме в селе Тычкино в ночь на 31 марта произошло небольшое ЧП. Утром руководство не досчиталось одного теленка дорогой герефордовской породы. Подозрения сразу упали на всех мужчин, кто в тот день заступил на суточное дежурство. Больше всего вопросов возникло к скотнику — 47-летнему Виталию Фуксу*. Вроде как это его прямая обязанность следить за поголовьем и ночью сторожить хозяйство.

Руководство фермы обратилось за помощью в отдел полиции с просьбой найти вора и вернуть пропавшего бычка.

Вечером 1 апреля вся смена скотников, которые работали в тот день, оказалась на допросе в участке. Первым в кабинет оперативников зашел Виталий.

— Другие ждали своей очереди в коридоре. Потом они услышали крики и сильный треск. Такое ощущение, что за дверью кого-то пытали, а не допрашивали. Они теперь — главные свидетели по делу, — рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.

Виталий, спустя продолжительное время, вышел из кабинета покачиваясь, с растерянным видом, помятой одежде.

ДОБРЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ И ЗЛОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

После случившегося мужчина обратился за помощью к медикам. Те насчитали у него на теле около 30 ожогов! Виталий тогда написал жалобу в Следственный комитет.

— В заявлении потерпевший указал, что к нему было применено спецсредство электрошокер, в результате чего ему были причинены телесные повреждения, — сообщил КП-Новосибирск источник в СКР.

Сыщики начали проверку и пришли к выводу, что скотника действительно очень жестко допросили. В процессе работы с подозреваемым в краже принимали участие два старлея и один капитан, все они оперативники местного уголовного розыска. Применение к Виталию спецсредств все трое отрицали.

Следователи СУ СК России по Новосибирской области в Карасукском районе возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с использованием оружия или спецсредств». Сегодня 8 апреля в Баганском районном суде один из оперативников был арестован.

…А ТЕЛЕНКА НЕ НАШЛИ

Забытые методы работы из 90-х, ставшие достоянием общественности, практически обескровили весь уголовный розыск районного отдела полиции. Подозреваемый превратился в потерпевшего, а кража теленка так и осталась нераскрытой.

— Ничего плохого про Виталия сказать не могу. Он давно у нас работает, не пьющий, не судимый. У него большая семья и пятеро детей. Мне сложно кого-то подозревать, пусть полиция разбирается. Но вора так и не нашли, бычка не вернули, — признался КП-Новосибирск один из руководителей ЗАО «Северо-Кулундинское», попросив не печатать его фамилию.

Сам Виталий Фукс буквально шокирован произошедшим. Он теперь вообще боится выходить из дома, опасаясь мести со стороны правоохранителей.

— Говорят, что к нему уже приезжали, он боится, что ему теперь будет только хуже. Кто этих людей подослал не понятно, но может быть те, кто заинтересован в том, чтобы он поменял свои показания, — сообщили «Комсомолке» соседи скотника.

В ГУ МВД по Новосибирской области эту историю держат на контроле, а произошедшее прокомментировали так:

— Сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка по факту превышения должностных полномочий сотрудником одного из подразделений полиции. Предварительно установлено, что в ходе проведения проверочных мероприятий по раскрытию кражи полицейский нанес телесные повреждения мужчине. По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

*Имя и фамилия героя изменена по этическим соображениям.

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